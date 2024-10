“Andrai lì a portare le borracce”: Cambiaso, il giorno in cui tutto è cambiato

Dalla Serie D alla Nazionale, nel mezzo un percorso fatto di tenacia, voglia e tantissimo lavoro. La promozione in C con l'Albissola fino ai momenti negativi con l'Alessandria e la rottura del crociato, poi la scalata fino ad arrivare alla Juventus e alla convocazione con l'Italia: "L'obiettivo è quello di migliorare ogni giorno. Se tre anni fa mi avessero detto che sarei arrivato alla Juventus e in Nazionale non ci avrei creduto" ha detto Andrea Cambiaso nell'intervista rilasciata a Vivo Azzurro Tv nell'ultimo raduno a Coverciano.

Cambiaso e la forza di credere in se stessi Il percorso di Andrea Cambiaso nasconde ostacoli importanti come la rottura deel crociato ai tempi dell'Alessandria: "Ho sempre pensato che se non mi fossi rotto il ginocchio oggi probabilmente non sarei qui. È stata una mazzata, ero nella fase più importante della mia carriera, stavo facendo molto bene all'Alessandria e si parlava a gennaio dell'interesse di qualche club di Serie B. Ho dovuto fare i conti prima con la rottura del crociato e poi con il Covid, ma sono stato bravo perchè ho sempre tenuto la testa collegata e sono tornato".

Testa collegata e altri meriti che Andrea si riconosce: "La tenacia, la fame che ho avuto sin da piccolo. Ho sempre creduto in me stesso e così sono arrivato fino alla Nazionale". La forza di credere in se stessi con lo sguardo al futuro: "Come ho fatto ad arrivare qui è una bella domanda non me lo so spiegare neanche io. È stato un percorso bellissimo, mi auguro che sia ancora all'inizio di questo sogno che piano piano sto realizzando".

