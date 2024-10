“Motta una garanzia assoluta. La Juventus? Se devo essere sincero…”

Damiani: "Fonseca mi piace, Leao campione a metà"

Damiani ha quindi proseguito il suo intervento con una riflessione sul Milan: "Se la società crede davvero in Fonseca non lo deve mandare via. Se qualche giocatore poi fa di testa sua è giusto metterlo in panchina. A me piace come gioca, devo essere sincero. Leao è un campione a metà. Il Milan non può farne a meno perché comunque è forte, anche se un po’ discontinuo”. Sul confronto con Kvaratskhelia: "E' un ragazzo che ha delle qualità straordinarie. dovrebbe solo fare dei gol e degli assist in più. Sulla questione rinnovo non voglio parlarne, ci saranno sicuramente persone che se ne stanno occupando". Infine sull'inizio di stagione di Thuram e Lautaro Martinez: "Si può sempre a migliorare, ma Thuram è un giocatore forte. Io l’ho tenuto in braccio da bambino. Ha una fisicità imponente, ma non è statico. Tecnicamente gioca da prima e seconda punta, fa gol e fa salire la squadra. Insomma, è un giocatore completo di cui l’Inter ha bisogno perché è fondamentale. Lautaro anche è sempre molto utile. Con Thuram formano una coppia eccezionale, in grado di segnare tanti gol”.