Motta, il confronto spietato: l’elemento che ha tagliato in due le certezze

Juve dominata dallo Stoccarda: lo dicono i numeri

Una sinfonia unica, spiegata già tra le righe della presentazione del match. Aveva chiarito: "Dobbiamo essere bravi a limitare il loro possesso". Poi Nubel: "L'obiettivo è dominare il gioco". Detto, fatto. Una rapida spiegazione è diventata mantra per i giocatori. Superbi nell'eseguire, ancor più forti nel non lasciarsi condizionare da ambiente, stadio, importanza della partita. Si spiega pure così il dominio nei duelli, di campo (52%) e aerei (addirittura il 65%); si comprende meglio persino uno dei dati più emblematici: nell'ultimo terzo, i tocchi dello Stoccarda sono stati ben 153 con un'accuratezza dell'82%. I passaggi bianconeri? Stessa zona, ma appena 76. Praticamente la metà. E a metà è sembrata la Juventus, contro un avversario in grado di ricalcare perfettamente i desideri di Motta e però applicarli in maniera costante e concreta, senza perdersi nei simbolismi della filosofia. Una lezione che Thiago ricorderà a lungo, non solo per la prima sconfitta e la relativa scottatura. Ma perché ha visto tanti dei suoi concetti, tattici e mentali, farsi largo tra le maglie della sua squadra. E chissà se avrà dato un nome, a quella sensazione: in mezzo a delusione e voglia di rivalsa, ci sarà stato un pizzico di orgoglio.