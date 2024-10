Occhio Motta, la Champions non si può fallire: gli ottavi sono già a bilancio!

Non sarà una sconfitta, per quanto giusta ma comunque difficile da digerire, a scombinare i piani della Juventus in Champions League. Troppo brutta per essere vera la squadra vista in azione contro lo Stoccarda: il ko rallenta il cammino, ma con sei punti dopo tre giornate la qualificazione è alla portata di Thiago Motta e dei bianconeri. Del resto, l’accesso agli ottavi di Champions non rappresenta soltanto le ambizioni della squadra e dei suoi tifosi che, dopo l’anno di assenza in Europa, vogliono tornare nel gotha internazionale e rimanerci stabilmente.