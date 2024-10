Vlahovic, incontro con l'agente a Torino: il piano Juve per il futuro

La Juventus pensa al presente e anche al futuro dei propri giocatori e nella lista compare anche il nome di Vlahovic. La punta serba sta facendo gli straordinari in questo inizio di stagione e visto l'infortunio di Milik e i problemi di Nico Gonzalez non ha potuto prendersi momenti di pausa. Intanto si è incontrato in giornata con il suo procuratore Darko Ristic, lontano dagli uffici della Continassa. Il contratto di Dusan scade nel 2026, ma qualcosa già inizia a muoversi.