Zola: “Yildiz-Del Piero? Vi dico la mia. Su Motta sarò sincero…”

Stazione di Berna: il treno per Milano è al binario otto. Al sette c’è quello diretto all’aeroporto di Zurigo e, all’improvviso, compare Gianfranco Zola che da lì prenderà l’aereo per Londra, dopo aver commentato per Prime Video la vittoria dell’ Inter sullo Young Boys, decisa da un gol di Marcus Thuram. Zola, sorride, firma un paio di autografi, si presta a qualche selfie e, in attesa del treno, ci racconta come lo diverta assai l’idea di vedere un’ Inter-Juve dove in campo ci saranno Marcus e Khéphren , figli del suo amico Lilian Thuram : "Purtroppo con Lilian al Parma non abbiamo giocato molto tempo insieme perché lui è arrivato nell’estate del 1996 e io a novembre sono andato al Chelsea - ricorda - ciò nonostante ho imparato ad apprezzarlo come uomo perché è davvero un grande personaggio, mentre sul giocatore è quasi superfluo ricordare chi fosse...".

Già e pure i figli crescono bene...

"Crescono benissimo, mi sembra. Sono entrambi molto bravi. Io conosco molto meglio Marcus e, quando l’ho visto per la prima volta l’anno in Inter-Cagliari, ho detto 'cacchio, questo è veramente bravo' e da lì è stato un crescendo. Marcus è un giocatore moderno, forte tecnicamente, veloce, bravo di testa, veramente completo".

Chiusa la due giorni di Champions, domenica va di scena Inter-Juve. Anche se il campionato è ancora lungo, cosa può dire questa partita?

"Presto non direi, o meglio, presto se si considera il risultato finale della lotta scudetto. E lo dico perché queste sono partite importantissime, in cui il risultato è fondamentale per dare tante certezze e sicurezze in più, per contro quella che perde potrebbe avere qualche contraccolpo. Per questo, ripeto, quello di domenica lo ritengo uno scontro diretto molto importante".

Forse il risultato può pesare di più per Thiago Motta, il cui progetto tecnico è ancora all’inizio.

"Mah, dovesse perdere l’Inter non sarebbe certo una cosa bella perché pure per Inzaghi ci sarebbero degli strascichi da gestire. Inter-Juve è importante per entrambi, non conta che Thiago abbia appena incominciato alla Juve mentre Inzaghi sia al quarto anno con l’Inter".