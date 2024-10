Juventus, annunciato un nuovo Fan Ambassador: è Sergio Brio

TORINO - Sergio Brio , simbolo bianconero e una delle leggende del nostro Club, da oggi (venerdì 25 ottobre 2024) è ufficialmente Juventus Fan Ambassador . Brio inizierà un percorso che lo legherà costantemente all'attività dei tifosi affiliati, dei Member e soprattutto degli Official Fan Club. Il modo migliore per trasmettere alle nuove generazioni, ma non solo a loro, la passione per questi colori e che cosa significhi davvero "essere un tifoso della Juventus".

Calvo: "Orgogliosi che Sergio abbia abbracciato questa avventura"

Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations, sul nuovo ruolo della leggenda bianconera: "La passione dei tifosi rappresenta un’ispirazione per la Juventus e ci spinge ogni giorno a lavorare per migliorarci. Per questo motivo, siamo orgogliosi che Sergio abbia deciso di abbracciare quest’avventura e siamo sicuri che metterà in campo la stessa determinazione con la quale per anni ha difeso questi colori, portandoli a brillare in cima al mondo. Affiancherà i colleghi in questo percorso e, ascoltando le voci dei tifosi bianconeri, ci aiuterà a costruire un’esperienza a 360 gradi, che ci consenta di sviluppare ulteriormente questo importante progetto".

Brio: "Juve fondamentale"

Dodici i trofei vinti con la maglia Juventus vestendo anche la fascia da capitano nella sua ultima stagione: 4 Scudetti, 3 Coppa Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Coppa UEFA, una Supercoppa UEFA e, ciliegina sulla torta, una Coppa Intercontinentale. Sergio, poi, un'altra Coppa UEFA l'ha vinta nelle vesti di vice allenatore quando sulla panchina della Juventus c'era un certo Giovanni Trapattoni: era la stagione 1992/1993. Nel 2011 la Juventus, per la sua straordinaria carriera con i nostri colori, lo ha omaggiato di una stella celebrativa nella Walk of Fame presente all'Allianz Stadium: "La Juventus è stata fondamentale nella mia crescita come calciatore, ma soprattutto come uomo. Tornare oggi, a 68 anni, è motivo di orgoglio, un regalo grandissimo che mi ha fatto questa società".