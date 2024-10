Di Gregorio: "All'Inter pensavo di essere pronto. Juve? È il mio posto"

Un passato all' Inter nelle giovanili e tantissima gavetta: dalla C fino alla Serie A con il Monza. L'Uomo DiGre si è conquistato a suon di parate i palcoscenici più importanti fino ad arrivare in estate alla Juventus . Uno step meritato per quanto ha fatto vedere nelle ultime stagioni e in bianconeri è arrivato anche a vestire l'azzurro dell'Italia: "Quando mi ha chiamato la Juve me l'ha detto il mio agente e gli ho chiesto di ripetermelo con calma..." ha detto a La Repubblica. L'orgoglio di vestire una maglia storica e l'incredulità della chiamata, perché la forza del portiere è sempre stata quella di mantere i piedi ben piantati a terra e tanto voglia di lavorare.

Di Gregorio, l'Inter e la chiamata Juve

Di Gregorio ha parlato a La Repubblica: "Paura? No c'è stato più l’orgoglio di guardare indietro ai tempi in cui la Serie A e la Juventus sembravano lontanissime". Sul percorso dalla Primavera ai grandi: "Dopo lo scudetto Primavera con l’Inter pensavo di essere già pronto per la B, invece arrivavano offerte solo dalla C. Ho dovuto analizzare bene e senza agire di impeto per convincermi che non mi stavo sminuendo. Mi sono detto: se queste sono le offerte, questo è il mio valore. Ho avuto bisogno di fare uno step alla volta".

Sul Pordenone: "Mi ero sottostimato ma lì qualcuno ci ha creduto più di me. Il calcio giovanile genera false speranze. Se sei nella Primavera dell’Inter ti credi già giocatore. Hai gli sponsor, le comodità, ti sembra tutto già fatto. Io sono stato bravo a tornare indietro". Sui ricordi dell'Inter: "Ci sono arrivato che non avevo ancora 7 anni e l’ho lasciata che ne avevo quasi 19. Mi ha formato, perché mi sono stati messi a disposizione educatori prima che allenatori, che la differenza l’hanno fatta quando cominci a pensare che allenarsi è un sacrificio. È stato educativo e mi ha preparato a entrare in uno spogliatoio di C dove il rapporto non era più con ragazzini ma con uomini di 34 o 35 anni per cui conquistare la salvezza è fondamentale per mantenere la famiglia".