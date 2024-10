Milik e la Juve, lo scenario non previsto: non c’è più neanche la data

Quando può tornare Milik

Ad oggi, i tempi di recupero restano incerti. Milik prosegue la riabilitazione lontano da Torino e non c’è una data più concreta per rivederlo a disposizione. La sensazione è che si possa arrivare oltre il mese di dicembre per il ritorno, e non ancora in campo. La chance di rivederlo può infatti superare il 2024 e affacciarsi sull’anno che verrà, quando il calendario non darà ugualmente tregua, complice la Supercoppa. Domanda: tutto ciò basterà alla Juventus? Risposta: difficile. Nel frattempo si procederà per step, e dunque si aspetta l’ex Marsiglia prima di tornare a fare i conti. Specialmente sul mercato, dove resistono forti le candidature di Lucca, Zirkzee e Kalimuendo. Da questo mazzo, la carta vincente per curare la solitudine del nove, per dare respiro e competizione a Vlahovic. Come dice Thiago: non esistono "vice". Ma Milik rischia di esserlo fin troppo per i gusti dell’allenatore.