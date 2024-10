Inter-Juve, parla Motta: quando e dove seguire la conferenza stampa

TORINO - Manca sempre di meno al super appuntamento del nono turno di Serie A che mette davanti Inter e Juventus nel primo derby d'Italia della stagione. A San Siro, nerazzurri e bianconeri arrivano con umori diversi dopo la terza giornata di Champions che ha visto i primi passare in Svizzera sul campo dello Young Boys e i secondi uscire sconfitti dalla Stadium contro lo Stoccarda. In casa Juventus è tempo degli ultimi ritocchi prima della partenza per Milano e sul sito del club si legge: "Si avvicina la partita contro l'Inter, match valido per la nona giornata di Serie A, in programma domenica 27 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Questa mattina la Juventus è scesa in campo al Training Center per concentrarsi – dopo avere svolto un'iniziale fase di riscaldamento – prima sulla parte tattica e poi su un lavoro di possesso palla.Domani altr a giornata di lavoro alla Continassa per preparare gli ultimi dettagli in vista della trasferta di Milano, mentre l’appuntamento con la conferenza stampa della vigilia è per le ore 11:30 all’Allianz Stadium. Come sempre, la conferenza stampa di Thiago Motta si potrà seguire in diretta su Juventus.com, previa registrazione gratuita al nostro sito".