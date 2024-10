Vlahovic, il rinnovo è molto semplice: viaggio Ristic, formula Juve, la certezza

Avete letto che Ristic sta andando a Torino? Ristic, per la cronaca, è il procurato di Dusan Vlahovic , tipino duro, poco abituato a fare sconti. E il fatto che stia dirigendosi verso Torino è ovviamente legato al contratto di Dusan Vlahovic, che la Juventus vorrebbe rinnovare. Ne hanno già parlato in estate, senza troppi risultati, si ritroveranno nelle prossime settimane.

Il contratto di Vlahovic scade il 30 giugno 2026, quindi al termine della prossima stagione. E consente a Dusan di guadagnare più di un milione di euro netti al mese. Per essere precisi: 12,5 milioni netti all'anno che sono circa 25 lordi per la Juventus. Per intenderci guadagna come il suo coetaneo Vinicius Junior al Real Madrid (che ha un rendimento leggermente migliore...).

Milik-Juve, lo scenario non previsto

L'offerta per il rinnovo di Vlahovic

Il rinnovo che gli sta proponendo la Juventus è, quindi, al ribasso. Magari con qualche formula di spalmatura, ma certamente con l'obiettivo di riportarlo più vicino ai nuovi parametri bianconeri che si fissano intorno alla metà dell'ingaggio di Vlahovic.

E Vlahovic accetterà? Bisogna chiederlo a lui e Ristic, tenendo presente che Dusan può rimanere tranquillamente alla Juventus fino alla fine della prossima stagione, prendendo i 12,5 di quest'anno e quelli del prossimo, per poi sistemarsi a parametro zero. Certo, l'esempio di Rabiot può dissuaderlo, ma il taglio che gli proporrà la Juve può spaventarlo. Una cosa è certa: se firma può diventare un simbolo juventino, se non firma la Juve proverà in tutti i modi a cederlo in estate.