Yildiz, modello Del Piero: “Ci scriviamo”. Poi l’episodio: “Ero nervosissimo…”

Il rapporto con Montella

“Montella è stato uno dei primi allenatori a darmi la convinzione di potermi mettere in mostra”, ha spiegato Yildiz a proposito del ct della Turchia. “Ci dà molte indicazioni tattiche, ma vuole anche che io faccia il mio gioco. Gli sono molto grato”. Poi una curiosità: “Posso parlare tre lingue e mezzo, direi. Tedesco, inglese, italiano e faccio del mio meglio in turco! Mio padre mi parla sempre in turco, ma io rispondo in tedesco. Per questo lo capisco, ma parlarlo è difficile. Continuerò a provare e, tra qualche anno, voglio riuscire a parlarlo perfettamente”. Il giovane attaccante ha elogiato anche altri suo connazionali, come Guler: “Arda è un grande calciatore, ha una tecnica speciale. Le sue qualità sono straordinarie. Abbiamo un ottimo rapporto. Ogni volta che siamo qui in nazionale, penso che siamo davvero divertenti insieme! È molto bello stare in campo con lui e spero che potremo continuare così per molti anni”. Infine sulla Turchia: “Crediamo in noi stessi, nella nostra squadra e nei nostri tifosi. Ogni volta che vengo in nazionale mi sento come a casa. Stiamo tutti insieme e abbiamo fame di fare molte cose. Per quanto mi riguarda, voglio continuare a fare passi da gigante. Voglio rendere orgogliosi i miei genitori, me stesso e il mio Paese. Questa sensazione è incredibile. È il motivo per cui si gioca a calcio”.