Gatti, Motta e Inter-Juve: dalle incomprensioni all’immagine che cambia tutto

Gatti e le incomprensioni con Motta

Naturalmente, vede e decide ogni cosa Thiago, intenzionato ad affidarsi a Kalulu e a ritrovare soprattutto Gatti, con il quale è evidentemente emersa più di un’incomprensione. Dalla fascia di capitano affidata a Cambiaso con la Lazio all’inserimento di Danilo con lo Stoccarda, sotto la lente d’ingrandimento del rapporto tra i due sono finite le ultime sostituzioni. La prima, contro i biancocelesti: è il minuto 72 e a far posto al brasiliano è proprio il difensore, che non la prende benissimo; numero due, martedì: l’inserimento di Rouhi per Thuram nel finale, una manciata di secondi dal sigillo di Touré. Per il centrale, nel momento di maggior pressione avversaria, con un uomo in meno, nessuna considerazione. E decisione motivata da argomenti tecnici. Convincenti, sì, però fino a un certo punto. A prescindere, oggi Gatti sta bene e si candida più seriamente a una maglia da titolare a San Siro. E come contorno del suo ritorno, è apparso un bell’abbraccio tra il giocatore e l’allenatore sui social bianconeri, tra i saluti di inizio allenamento e con il gruppo poco distante. Chiaramente non lo era, ma è parso altamente simbolico: Federico che torna al centro del progetto, di campo e non solo. Il prossimo passo, in effetti, sarà il rinnovo di contratto: nuova scadenza fissata per il 2029 con conseguente ritocco dell’ingaggio. L’ultimo era arrivato appena un anno fa. Sembra trascorsa una vita intera.