Motta boom, Inter smascherata! “Lo dicono i fatti, mica io”. Spoiler Yildiz

Inter-Juve, la posizione di Yildiz

Non ci sono grandi novità rispetto alla partita di Champions League contro lo Stoccarda, ma Thiago Motta non svela nulla: "Stanno tutti bene e vedremo chi scenderà in campo. Per domani non recupereremo nessuno, sono confermati i giocatori che sono stati della partita in Champions. Yildiz più vicino a Vlahovic? "Kenan più vicino a Dusan? Sicuramente è una possibilità, vedremo domani". Successivamente, sullo stato di forma del numero 10 bianconero, Motta ha aggiunto: "Kenan sta bene, deve migliorare su tutto, come tutti noi. In tutti gli aspetti del gioco può migliorare, la fase difensiva, l'attenzione, la concentrazione sull'essere sempre collegato alla squadra, in attacco la stessa cosa. È un grandissimo giocatore, giovane, ma un grandissimo giocatore che abbiamo in rosa e abbiamo la fortuna di averlo con noi e sfruttarlo nel miglior modo possibile, sia da esterno, che da centrocampista. Alla fine i grandi giocatori riescono a giocare dappertutto e molto bene".