Vlahovic, dall’incubo alla gioia? Il lavoro di Motta e il rischio di gennaio

Se non ora, quando? Per fortuna, l’argomento è milioni e milioni di volte meno drammatico e gravoso di quello (la Shoah) da cui deriva la citazione, ma appunto circoscrivendolo alla leggerezza calcistica diventa una esortazione nei confronti di Dusan Vlahovic , il centravanti che non ha mai segnato dentro lo stadio Meazza di Milano , quartiere San Siro. Intendiamoci: non è che Dusan lo frequenti da un’eternità, considerati anche i suoi 24 anni, ma è curioso e pure un poco inquietante che in nove passaggi non ci sia mai riuscito. Anche in questo caso, però, bisogna preliminarmente dosare la statistica: le gare da considerare in realtà sono solo sette perché le prime due, nella stagione 2019/20, le ha passate totalmente in panchina sia quando si è trattato di sfidare il Milan sia quando l’avversario era l’ Inter .

Le statistiche di Vlahovic

E, pur con tutta la buona volontà e la bravura possibili, diventa davvero difficile riuscire a segnare stando seduti in panchina. Le partite da considerare dentro lo stadio dedicato a Giuseppe Meazza sono dunque “solo” sette e anche questo numero va analizzato dall’interno. Eh sì, perché nella stagione 202021 quando ancora era alla Fiorentina, il centravanti serbo non ha giocato le gare per intero: contro l’Inter è sceso in campo solo per 29 minuti e, quanti, non ha avuto a disposizione nemmeno una mezz’ora per poter lasciare il segno sul tabellino dei marcatori. Un tempo in più, invece, nella partita successiva contro il Milan e sempre con la maglia viola. Nella stagione successiva, invece, solo una partita a disposizione, con la Fiorentina contro l’Inter e in questo caso non è bastata una gara intera.