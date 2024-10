Motta, la tua Inter-Juve: il pericolo più grande e l’errore da non ripetere

Derby d’Italia che vale punti importantissimi per la classifica quello in programma oggi a Milano. La Juve è alla ricerca di un riscatto immediato dopo la sconfitta subita in casa in Champions ad opera dello Stoccarda. Per riuscire ad avere la meglio dei nerazzurri gli uomini di Thiago Motta dovranno cercare però di non soccombere al palleggio interista, così come è invece accaduto nella sfida di coppa con i tedeschi. Sotto questo aspetto un aiuto involontario potrebbe venire dall’assenza di Hakan Calhanoglu. Il turco è il regista della compagine nerazzurra e la sua sostituzione darà un grande grattacapo a Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter ha a disposizione diverse soluzioni per rimpiazzare il suo play. La più semplice è quella che porta alla promozione di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese è il vice Calhanoglu per ruolo e caratteristiche anche se fino ad oggi, a livello di prestazioni offerte, non è mai riuscito a non far rimpiangere il titolare. Le alternative ad Asllani sono rappresentate da Piotr Zielinski e Nicolò Barella. Il polacco è una mezzala di possesso che verrebbe collocata davanti alla difesa mentre l’italiano è sì un centrocampista box-to-box ma ha già ricoperto la posizione di regista e può mettere a disposizione le sue buone capacità tecniche e associative.