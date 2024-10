Gatti in panchina e la scelta di Motta su Yildiz: la formazione ufficiale Juve

Attacco: la scelta su Yildiz

In attacco spazio a Vlahovic come unica punta. Il leader tecnico offensivo resta lui, a questo si aggiunge la mancanza di una vera punta che possa dargli un ricambio vista l'assenza prolungata di Milik. Niente Inter, almeno dal 1', per Yildiz. Il turco ha giocato per 90' sia contro la Lazio in campionato che lo Stoccarda in Champions League. Ma visto l'assetto tattico scelto da Motta per la gara contro i nerazzurri, con due esterni più bassi rispetto al solito e con conseguenti compiti difensivi oltre che offensivi, non ci sarà posto dall'inizio per il numero 10.