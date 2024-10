Gatti sparito, Yildiz out, Savona-Frabotta e Danilo…Motta, web Juve in ansia

In attacco spazio a Vlahovic come unica punta. Il leader tecnico offensivo resta lui, a questo si aggiunge la mancanza di una vera punta che possa dargli un ricambio vista l'assenza prolungata di Milik . Niente Inter, almeno dal 1', per Yildiz . Il turco ha giocato per 90' sia contro la Lazio in campionato che lo Stoccarda in Champions League. Ma visto l'assetto tattico scelto da Motta per la gara contro i nerazzurri, con due esterni più bassi rispetto al solito e con conseguenti compiti difensivi oltre che offensivi, non ci sarà posto dall'inizio per il numero 10. La sua probabile esclusione, oltre a quella di Gatti, ha fatto discutere e non poco i tifosi sui social...

Gatti e Yildiz, i commenti dei tifosi

Scelte, quelle di relegare in panchina Gatti e Yildiz, che hanno acceso i supporter juventini. Su X c'è chi scrive: "Gatti deve partire dall'inizio perché serve qualcuno con più fisicità che possa provare a fermare Thuram. E non puoi lasciare fuori Yildiz per nessuna ragione". C'è chi invece la pensa così: "Yildiz a partita in corso per me è una scelta sensata visto che poi in panchina non c'è nessuno di spessore per sostituirlo, e credo gli farebbe bene vista la partita con lo Stoccarda". Qualcuno è decisamente più lapidario: si passa da "Yildiz e Gatti in panchina non si possono vedere" a "Ditemi se è normale lasciare in panchina Gatti, Cabal e Yildiz…" fino a "Su Gatti qualcosa ci sarà. Su Yildiz da pensare che lo veda fisicamente stanco. È uno che sta giocando sempre".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE