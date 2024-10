Inter-Juve, Motta e l'esclusione di Yildiz: "Anche una questione di..."

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Inter-Juventus . Il Derby d'Italia, da sempre una delle partite più attese dell'anno, in questo momento è una sfida d'alta quota. In palio c'è il secondo posto , con l'obiettivo di non far scappare via il Napoli di Antonio Conte. Nel pre-partita del match l'atmosfera è già carica, ma ai microfoni della mixed zone il tecnico bianconero Thiago Motta non lascia trasparire emozioni, a testimonianza di una grande concentrazione. L'allenatore della Vecchia Signora ha spiegato le scelte sull'undici che scenderà in campo dal primo minuto.

Le parole di Thiago Motta

Per la Juventus c'è da riscattare la sconfitta contro lo Stoccarda in Champions Legaue. Ma adesso per Motta c'è da pensare solo all'Inter: "La Champions la lasciamo indietro, pensiamo ad oggi. È un grande ambiente di calcio, bisogna viverlo e giocare al massimo, concentrati e con responsabilità, cercando di portare la gara dalla nostra parte. Dobbiamo evitare soprattutto le loro transizioni, l'Inter ha grande qualità sia tecnica che fisica, quando recupera palla va subito in avanti, con velocità".

Ha destato stupore la scelta di lasciare fuori Kenan Yildiz dalla formazione iniziale: "Oggi Tim sta bene e Kenan sta giocando molto. Nel primo tempo, cercando di verticalizzare di più, con Weah avremo qualcosa in più. Yildiz ci darà alternative nel secondo tempo e il suo sarà di sicuro un apporto determinante per aiutare la squadra a chiudere la partita bene".

Sulle strategie per innescare Dusan Vlahovic e permettergli di arrivare in maniera più agevole al gol: "Chiaro, l'attaccante vive anche del gol, ma sono molto contento dell'apporto che sta dando alla squadra. Da quello che fa durante la settimana alle partite. Poi come collettivo dobbiamo fare meglio e servigli la palla nel miglior modo possibile per lanciarlo a porta".

