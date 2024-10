Danilo, ormai sembra Alex Sandro: l'Inter dopo lo Stoccarda, il regala rigori

La partita tra Inter-Juventus parte subito forte. I ragazzi di Thiago Motta tentano di condurre il gioco e si sbilanciano in avanti. I nerazzurri recuperano palla e si lanciano in contropiede, trovando la retroguardia bianconera posizionata male. Weah non riesce ad accorciare, la palla arriva in maniera franca a Thuram con Danilo che interviene in ritardo, in modo scomposto calciando il polpaccio dell'avversario al limite dell'area piccola di Di Gregorio. Per Guida non ci sono dubbi, è rigore per i padroni di casa. Dal dischetto va Piotr Zielinski che porta in vantaggio la squadra di Inzaghi.