Gatti si scalda, Motta gli urla e tira la maglia: che succede nella Juve?

MILANO - Partita scoppiettante a San Siro tra Inter e Juventus, con i bianconeri sotto 4-3 a un quarto d'ora dalla fine del match. Thiago Motta decidere di buttare nella mischia Federico Gatti (minuto 77 al posto di Danilo) per provare a sfruttare anche le sue doti realizzative di testa. Prima di entrare in campo però c'è stato un episodio che ha coinvolto proprio l'allenatore e il difensore bianconero. Mentre Gatti si apprestava ad entrare, mentre si allacciava gli scarpini, seguiva con lo sguardo i compagni in campo ed è stato proprio in quel momento che Thiago Motta lo ha strattonato, prendendolo per la maglia e urlandogli addosso. Un gesto sì per richiamare la sua attenzione, ma che allo stesso tempo evidenzia certamente che i due non sembrano essere sulla stessa lunghezza d'onda, come se Gatti non volesse ascoltare tanto che l'allenatore si è inginocchiato con lui battendo più volte la mano sul petto per ribadire le indicazioni. Insomma, un gesto insolito anche perché Gatti non è proprio uno di quelli che va caricato e spronato.