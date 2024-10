Fenomeno Yildiz e la Juve riprende l'Inter: 4-4 da pazzi

Inter-Juve, Yildiz sale in cattedra

Nella ripresa parte forte l’Inter con Di Gregorio che salva due volte di fila ma all’8’ può solo vedere il tiro di Dumfries finire lento e beffardo sul palo lontano sugli sviluppi di una mischia da calcio d’angolo. Dopo un’ora di gioco Yildiz per Weah e Savona per Fagioli il cui ruolo viene ricoperto da Cambiaso mentre Inzaghi risponde con Frattesi e Bisseck per Zielinski e Pavard. Di Gregorio si trasforma in un uomo-missile per deviare in tuffo prima una bomba da trenta metri di Dimarco e poi una di Barella deviata all’ultimo. La Juve barcolla ma non molla. E così a 20’ dalla fine ecco il contropiede che permette a Yildiz di far brillare la propria stella con un sinistro rasoterra sul palo lontano dove Sommer in tuffo può solo guardare la sfera finire in rete per il 4-3.