Inter-Juve, Motta incalzato da Boban: "Perché Danilo e non Gatti?" La risposta

Un match a dir poco pirotecnico quello tra Inter e Juventus , che si è concluso sul punteggio di 4-4 . Sono tanti gli aspetti positivi sui quali l'allenatore bianconero può fare affidamento in vista dell'impegno infrasettimanale: dalla reazione dei suoi ragazzi alla doppietta di Yildiz . C'è da registrare una difesa troppo ballerina , unita alle tante disattenzioni che hanno concesso ai nerazzurri ben due rigori causati da altrettante entrate rovinose di Danilo prima e Kalulu poi. Tutti argomenti affrontati, al triplice fischio, dal tecnico della Vecchia Signora in mixed zone.

Inter-Juve 4-4, parla Thiago Motta

Il tecnico della Juventus, nonostante l'altalena di emozioni, fissa l'analisi sulla forza dei suoi ragazzi di non capitolare definitivamente: "Siamo riusciti a restare in partita. L’Inter avrebbe potuto chiudere il match sul 4-2, poi alla fine sul 4-4 avremmo potuto vincere noi. Sicuramente una prestazione di squadra, in partite così serve il gioco ma servono anche l’atteggiamento e lo spirito giusti. Potevamo arrivare anche ad un altro risultato. Dobbiamo analizzare e capire perché a tratti andiamo molto bene e a tratti no. Sarà una gara da analizzare bene, a tratti abbiamo giocato bene, in altri momenti no".

Quattro i gol incassati e una fase difensiva davvero traballante: "Possiamo migliorare su tutto, oggi abbiamo sofferto in fase difensiva contro una squadra forte. In fase difensiva abbiamo sofferto troppo, aldilà dell’avversario. Non era mai successo, non era mai capitato di lasciare così tante occasioni da gol. È stata una partita aperta dove le squadre hanno fatto una partita corretta".

A fare la differenza è la catena di destra: "Abbiamo giocatori sulla destra che sono in forma. Da Cambiaso che arrivava da dietro a Conceicao, che è un ragazzo molto veloce e fisicamente aveva un vantaggio su Dimarco. Poi c'era Mckennie che è riuscito a inserirsi con i tempi giusti".