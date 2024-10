Locatelli: "Partita incredibile, se restiamo umili...Motta, il nuovo percorso"

"E' stata una partita apertissima, penso che la gente si sia divertita, noi in campo un po' meno. Non è facile trovarsi 4 a 2 a San Siro, dobbiamo ripartire da questo spirito di squadra, anche se abbiamo preso dei gol evitabili sui quali lavoreremo". Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Manuel Locatelli dopo il pareggio della sua Juve in casa dell'Inter. Il centrocampita bianconero ha aggiunto: "Ho recuperato tanti palloni? L'Inter è una squadra che si inserisce sempre, mi era stato chiesto di giocare una partita così, dobbiamo continuare così con il lavoro di squadra, ma come dicevo rivedere i gol che abbiamo subito. Motta mi chiede di dare equilibrio alla squadra, come quando attaccano i terzini che devo fare da schermo. Oggi dovevo stare davanti a Lautaro e allo stesso tempo prendere gli inserimenti di Barella. Motta ha una grande personalità, è la prima cosa che vedi di lui ed quello che ci chiede, di avere personalità e rispetto per la maglia. Poi dobbiamo imparare a conoscerci con il mister, che è qui da poco".