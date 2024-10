Juve-Parma, Motta pronto alla rivoluzione: da Savona a Yildiz, tutte le mosse

Non c’è tempo per pensare a quanto accaduto ieri sera a San Siro. Oggi la Juventus dovrà già cominciare a proiettarsi alla sfida di mercoledì a Torino contro un Parma rinfrancato dal pareggio ottenuto ieri in casa contro l’Empoli dopo aver rischiato di perdere. In virtù del ciclo di quattro partite che i bianconeri dovranno affrontare da qui alla prossima sosta - dopo i ducali, trasferta sabato 2 novembre a Udine, quindi martedì 5 a Lille e infine il derby col Toro sabato 9 - è possibile che Thiago Motta cambi diversi elementi rispetto alla gara di San Siro.

Motta e Juve-Parma

Per esempio potrebbe tornare l'alternanza fra i pali con Perin in campo al posto dell'ottimo Di Gregorio visto ieri sera. Assai probabile una rivoluzione in difesa, con Savona e Gatti - problemi alla caviglia permettendo - che dovrebbero riprendere il loro posto con Kalulu e uno fra Cambiaso e Cabal, a seconda del ruolo che il tecnico sceglierà per il jolly azzurro. Con Koopmeiners e Douglas Luiz ancora out, può ambire a un posto dall'inizio Thuram, ieri sera entrato negli ultimi minuti della partita. Difficile immaginare poi che Yildiz parta ancora in panchina, anche se bisognerà capire se Thiago Motta lo userà fra i trequartisti o lo schiererà dall'inizio come centravanti, dando così, almeno inizialmente, un turno di riposo a Vlahovic.