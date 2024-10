McKennie, il post...è con Frattesi! Social scatenati dopo Inter-Juve

È stato un derby d'Italia davvero emozionante e pirotecnico quello tra Inter e Juventus andato in scena ieri sera aSan Siro di Milano. Una sfida all'insegna dei gol, con i nerazzurri che sembravano avere il controllo, soprattutto dopo sul 4-2. Ma l'ingresso di Yildiz ha rimescolato le carte e ribaltato il risultato. Il giovane talento turco, subentrato a Weah, ha dato una spinta decisiva alla squadra di Thiago Motta, segnando una doppietta che ha riportato i bianconeri in partita e ha regalato un punto prezioso per la classifics. Al termine della sfida, Weston McKennie ha condiviso sui social due scatti riguardanti la partita appena conclusa, ma uno in particolare ha infiammato i tifosi.

Chiara Frattesi, dalla Juve al Napoli: addio McKennie, è amore con Geolier

McKennie e la foto con Davide Frattesi: la reazione dei social

Il centrocampista della Juventus, ex fidanzato di Chiara Frattesi, ha scelto di pubblicare una foto mentre lo si vede in azione proprio contro Davide Frattesi. A commento dell'immagine lo statunitense ha scritto: "Fino alla fine".

La scelta dello scatto con l'ex cognato ha scatenato i commenti sui social. Se da un lato sono stati in tanti a complimentarsi con Weston per la brillante performance avuta in campo, dall'altro alcuni tifosi hanno commentato con ironia il post del numero 16 bianconero. "Foto con tuo cognato è il top" , "Fatto due assist in faccia a Frattesi, straordinario", ma anche "E Frattesi e la sorella muti", "la foto con Frattesi, ma sei pazzo", "Wes portaci la sorella del Frattesi", "la foto con Frattesi è poesia" - questi sono solo alcuni dei messaggi che i supporter juventini hanno lasciato sotto al post di McKennie.



La love story tra Chiara Frattesi McKennie, ufficializzata con uno scatto in occasione della finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus, è durata però solo pochi mesi. Il bianconero e Chiara hanno addirittura smesso di seguirsi sui social. E Davide Frattesi, seppur incalzato diverse volte dai tifosi sui social non si era mai espresso al riguardo

