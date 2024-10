Juve, la reazione social di gruppo esalta i tifosi: il dettaglio non sfugge

Juve, il gruppo unito... fino alla fine

C'è chi l'ha scritto a caratteri cubitali e tutto in maiuscolo. Chi l'ha inserito in un contesto più ampio e arricchendolo con due parole sulla prestazione della squadra contro l'Inter come Kalulu: "Che partita. Grazie ai tifosi per il supporto. Fino alla fine". Da Gatti a Locatelli, Vlahovic, Weah ma anche i nuovi come Di Gregorio e Cabal: il mesaggio è stato scritto da tutti quanti, quasi come se si fossero messi d'accordo. Un segnale ulteriore dell'unione d'intenti all'interno del gruppo. Una squadra pronta a lottare per portare in alto lo stemma bianconero e per i propri compagni. Perché "Fino alla fine" è diventato un sentimento comune in casa Juventus.

