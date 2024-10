Toni sul Mondiale per Club, il confronto Juve-Bayern e la finale perfetta

"Juventus-Bayern Monaco sarebbe la finale perfetta per il Mondiale per Club". A sussurare questa frase è stato uno dei grandi ex delle due squadre, Luca Toni. L'ex attaccante ha vissuto in Germania tra le sue migliori stagioni a livello realizzativo, ma non ha dimenticato nemmeno l'anno in bianconero: "Due squadre ricche di storia e con un dna vincente". Dall'ipotetica sfida tra Vlahovic e Kane, fino al nuovo corso Juve con Thiago Motta : Toni ha parlato del Mondiale per Club andando ad analizzare le possibilità dei due club.

Toni, Juve-Bayern Monaco e il Mondiale per Club

Luca Toni ha parlato dei giocatori chive di Bayern e Juve: "A me piacciono gli attaccanti. Entrambe le squadre hanno centravanti grossi, quelli veri e quindi direi da una parte Harry Kane e dall'altra Dusan Vlahovic perché mi piacciono come caratteristiche, simili a quelli di quando giocavo io come stile". Sulle possibilità di vittori del Mondiale per Club: "Sia il Bayern che la Juventus hanno possibilità di arrivare in fondo a questa competizione. Due club abituati a vincere ed è normale che società così punti ad arrivare più in alto possibile. Il Bayern Monaco al momento è più strutturato della Juve che è una squadra forte ma ha iniziato un nuovo percorso con Thiago Motta. Alterna partite belle ad altre meno, ma in un torneo così veloce se ci arrivi in forma non è detto che non possa arrivare in fondo".

La presenza di Messi: "Messi è stato tra i migliori al mondo, ha fatto la storia del calcio vincendo tanto quindi anche per lui sarà una bella passerella con l'Inter Miami, non credo possano arrivare fino in fondo". E le critiche: "È sempre bello partecipare a competizioni del genere da calciatore perché vai a incontrare i club più forti e c'è tanto entusiasmo, poi la cosa bella rimane quella di portare a casa i trofei. Tutti la vogliono giocare per vincerla. Critiche al Mondiale per Club? Adesso si gioca tanto ma non vedo grandi differenze rispetto a quando giocavo io. Gli stipendi sono più alti ed è normale che i giocatori debbano secondere in campo più spesso. Io preferisco giocare quando ci sono competizioni importanti".