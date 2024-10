Yildiz e Del Piero, sembra Inception: il primo gol a San Siro, non ci crederete

Ci sono storie che si intrecciano in maniera incredibile. La serata magica di Kenan Yildiz contro l'Inter, condita da una doppietta e dalle prime reti al San Siro, ha riportato indietro la mente dei tifosi bianconeri a circa 30 anni fa. Stesso stadio, stessa fascia, stesso piede, ma di una leggenda della Vecchia Signora: Alessandro Del Piero. Per uno strano caso del destino, il primo gol del talentino turco ricalca quasi perfettamente quello di "Pinturicchio" alla "scala del calcio" in un Milan-Juventus della stagione 1995/1996. Inoltre, fu anche per lui il primo (di una lunga serie) sul campo da gioco milanese.