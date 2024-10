Mercato Juve, gli obiettivi in difesa: i nomi di Giuntoli per sostituire Bremer

I dati sono chiari quanto spietati: da quando Bremer si è infortunato, la difesa bianconera ha cominciato ad accusare il colpo. Normale, perché Thiago Motta ha perso il miglior interprete del ruolo in Italia e uno dei top in Europa: troppo grande l’impatto dell’assenza per pensare che la squadra avrebbe attutito il colpo senza nemmeno accorgersene. E se a volte il problema è più di fase difensiva che del singolo interprete, la dirigenza bianconera è perfettamente consapevole della necessità di intervenire sul mercato nella finestra di riparazione invernale, in modo da poter dare all’allenatore italo-brasiliano non solo un elemento in più nelle rotazioni del reparto, ma un potenziale titolare subito pronto all’uso. Nel frattempo Motta dovrà fare di necessità virtù, spremendo quante più risorse possibili dagli elementi a disposizione fino a gennaio.