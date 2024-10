Più precoce di Del Piero: Yildiz, il sostenibile peso della 10 Juve

I numeri di Yildiz

Nel complesso, però, oltre ai 3 gol e 2 assist (secondo solo a Vlahovic con 8 gol e 1 assist), le statistiche mostrano un contributo importante alla fase offensiva bianconera, seppur non eccellente in assoluto. Con 1,33 dribbling riusciti a partita in Serie A e 1,67 in Champions, ad esempio, non figura certo tra gli specialisti migliori di questo avvio di stagione, ma è comunque sempre sul podio bianconero, preceduto solo da Conceiçao in campionato e dal portoghese e da Fagioli in Europa. Lo stesso vale per i tiri nello specchio della porta, 0,56 in Serie A e 0,67 in Champions, che non rappresentano certo un dato di alto livello in assoluto, ma gli valgono di nuovo il secondo e il terzo gradino del podio in bianconero, dietro a Vlahovic e ancora Conceiçao in campionato, al solo DV9 in Champions. Conferma, passando per un attimo dal particolare al generale, di come la squadra bianconera stia faticando a creare occasioni e a concretizzarle.