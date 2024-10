Conceicao, accordo Juve-Mendes: pronti i milioni per una rivoluzione

CR7 come punto di riferimento

Ma son percorsi di crescita, come spiegò lo stesso Thiago Motta dopo il doppio giallo subito contro il Cagliari ed è evidente come il ragazzo, assai sveglio, sia sicuramente in grado di capire in fretta i perimetri in cui conviene esercitare l’arte del dribbling. Su cui, come anticipato, eccelle: primo nella Juve in campionato (e secondo assoluto alle spalle di Leao), addirittura primo tra i bianconeri in Champions e quinto assoluto nella competizione top per i club. Attenzione: siamo solo all’inizio di un percorso, ma il ragazzo “con il calcio nel sangue” ha le idee chiare sul cammino da compiere, a cominciare dal campione che ha scelto come punto di riferimento: Cristiano Ronaldo. Mito assoluto per i calciatori portoghesi ma soprattutto campione che ha abbinato al talento un lavoro indefesso per migliorare tecnica e prestanza fisica.Fortemente simbolico, in tal senso, il lungo abbraccio in Nazionale tra i due dopo che proprio Conceiçao aveva segnato il gol vittoria all’esordio dell’Europeo.