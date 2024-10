Weah, priorità Juve: il discorso su club e Timothy prima di annunciare Rodri

George Weah: "Innamorato della Juve per Platini"

L'ex attaccante ha parlato così del suo rapporto con la Juventus, spiegando anche come è nata questa passione: "Il calcio era la mia vita, ma lo è ancora. Io gioco perché solo il calcio mi rende davvero felice. Se ho difficoltà sul lavoro torno a casa e guardo le partite. Sapete del mio amore per la Juventus e per il Tottenham, avrei voluto giocare per questi due club. Anche se amavo i bianconeri ho comunque fatto il mio lavoro quando ero al Milan. Ero innamorato della Juve per via di Platini. Non ci ho mai giocato, ma sono felice oggi che lo faccia mio figlio Timothy".

Delle parole non del tutto nuove, visto che il Pallone d'Oro 1995 aveva rivelato il suo tifo per i bianconeri già prima del trasferimento del figlio alla Juventus nell'estate 2023 dal Lille. Il tutto anche subito dopo la rete e l'ottima prestazione dell'esterno classe 2000 contro nel derby d'Italia contro l'Inter, dove ha trovato il suo secondo gol stagionale e ha confermato un cambio di passo importante rispetto all'ultima stagione.