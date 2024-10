Sos Vlahovic, straordinari Juve: le tre alternative per il ruolo di vice

Le alternative a Vlahovic

Per concedere fiato a DV9, che mai in realtà vorrebbe “tirarlo”, e per variare l’assetto tattico della squadra, di conseguenza. Se non nei numeri del consolidato 4-1-4-1, almeno nell’interpretazione del ruolo di riferimento avanzato: da Yildiz a Weah, passando per Mbangula come capitato nel finale a San Siro, sono diverse le possibilità nella mani del tecnico per sostituire numericamente il serbo in campo. Chi con maggiori qualità di raccordo, chi con caratteristiche invece ideali per attaccare in velocità la profondità. La scelta dell’alternativa è destinata a passare anche dalla tipologia di avversario, insomma. Scelta eventuale, s’intende: Vlahovic sta facendo il possibile, alla Continassa, per convincere ogni giorno Thiago Motta di non aver bisogno di rifiatare.