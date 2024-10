Motta, da Inter-Juve e Gatti alla notizia più bella: “Forse dall'inizio"

Dopo lo spettacolare 4-4 nel derby d'Italia contro l'Inter, è già tempo di tornare in campo per la Juventus . I bianconeri affronteranno infatti il Parma all'Allianz Stadium alle 20:45 di mercoledì 30 ottobre, con l'obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per rimanere attaccati alla vetta della classifica. Di questo e della condizione degli infortunati ha parlato proprio Thiago Motta nella consueta conferenza stampa di vigilia.

Juve-Parma, le parole di Motta in conferenza

Thiago Motta ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Parma: "Mi aspetto una partita diversa ma vogliamo competere e fare una grande prestazione per arrivare al risultato positivo". Sull'esclusione di Gatti: "Scelte che faccio prima di una partita non c'è nessun malinteso o problema con lui. Io devo fare il bene dalla squadra e della Juve, per il resto non c'è niente". Su Vlahovic: "Quando riposerà vedremo chi affronteremo e di cosa abbiamo bisogno davanti. Tanti giocatori possono giocare lì, ma vedremo se arriverà il momento di fare a meno di lui".

Sui numeri: "Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti. Finire le gare in undici e niente più rigori". Sull'andamento: "Tante cose fatte bene ma dobbiamo gestire meglio il rientro in campo nella ripresa. Cercare di essere più compatti anche nei momenti più difficili che possono esserci durante una partita". Sulla crescita di Cabal: "Non solo da lui ma anche da tutti gli altri. Ho grandi giocatori perché lo dimostrano in allenamento e anche in partita. Contento per lui e per la squadra". Sulla condizione degli infortunati: "Non avremo Bremer, Douglas Luiz, Nico e Milik ma avremo Koopmeiners, lui sarà della partita ma da vedere se dall'inizio o a gara in corso".