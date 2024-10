La clamorosa inversione a U della Juve: flop Danilo e la verità Gatti-Motta

Il pessimo momento di Danilo

In realtà, a questa sua assenza forzata si è poi aggiunta la condizione non positiva di Danilo che sta faticando a tornare quello che aveva abituato il popolo juventino a esaltarsi per la sua puntualità nelle chiusure, spesso grazie al gioco d’anticipo. Rientrato dalla Coppa America con una forma non adeguata o perlomeno non ritenuta in linea con il resto della rosa da parte dello staff tecnico che lavora a fianco di Thiago, Danilo ha poi gradualmente ripreso minuti ma con questi sono arrivati una serie di disattenzioni ed errori. Dal rigore provocato in Champions contro lo Stoccarda, poi parato da Perin, a quello di San Siro che ha permesso all’Inter di passare in vantaggio per la sua entrata in netto ritardo su Thuram: per cui calcio alla sua gamba invece che al pallone. Il problema è che anche durante il match il difensore brasiliano in fase di marcatura ha più volte regalato l’impressione di non essere così a fuoco. Certo, Thuram e Lautaro non erano clienti facili ma in passato avrebbe saputo opporsi in maniera decisamente più efficace.