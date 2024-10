Chiesa, riecco Slot dopo la baraonda: “Lo sapevamo già da prima”

Serie A-Premier League andata e ritorno? Sembrerebbe essere questa la nuova ipotesi che aleggia sul futuro di Federico Chiesa. Arrivato in nel campionato inglese sponda Liverpool, dopo un'estate tormentata, era partita "l'operazione rilancio". Al momento con scarsissimi risultati. Solo qualche presenza e un inizio di stagione totalmente da dimenticare. A frenarlo, manco a dirlo, sono ancora le numerose noie fisiche che hanno pregiudicato anche l'ultimo anno con la maglia della Juventus. Da qui, la possibilità di ritrovare continuità in un'altra squadra, magari di nuovo in Italia. Un'idea paventata anche dal tecnico dei Reds Arne Slot, da definire solo le modalità: "Non ci ho mai pensato. Penso che la prima cosa da fare è rimettersi in forma, poi vedremo dove sarà. Ci sono stati rapporti in Italia, quello che intendevo dire è che ha saltato il precampionato, e nel precampionato ha fatto sessioni a bassa intensità perché doveva allenarsi con tre o quattro giocatori oltre al gruppo. Passare da lì a un campionato ad alta intensità, a uno stile di gioco ad alta intensità, è difficile in generale per ogni giocatore, ma soprattutto se hai avuto un precampionato come questo".