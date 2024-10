Juve Primavera, esordio vincente contro il Brescia: doppietta per Scienza

Esordio vincente per la Juventus U20 nella Coppa Italia Primavera. La gara contro il Brescia, valida per i trentaduesimi di finale, si è conclusa con un sonoro 4-1 a favore dei ragazzi di Magnanelli. Una sfida mai in discussione, incanalata sui binari giusti per i padroni di casa grazie alla doppietta di Scienza e alle reti di Di Biase e Lopez Comellas. Ora ad attendere i giovani juventini nel prossimo turno c'è la Spal. Soddisfatto il tecnico bianconero: "Voglio prima di tutto complimentarmi con i ragazzi - dichiara Magnanelli - per l'approccio che hanno avuto al match. Sono da tanti anni nel mondo del calcio e so che quando si giocano partite come quella di oggi il rischio è che si scenda in campo con un po' di superficialità. Questo era il grande rischio di questa gara e sono felice che questo scenario non si sia verificato. Sono molto felice che abbiano trovato spazio anche quei ragazzi meno impegnati in questo inizio di stagione".