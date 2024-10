Koopmeiners con l’armatura in Juve-Parma: la mossa per tornare in campo

Il dolore è molto diminuito, quindi Koopmeiners può tornare in campo. Potrebbe farlo proprio contro il Parma : se dal primo minuto o a partita in corsa, Motta lo deve ancora decidere. L'unica certezza è che vestirà un'armatura per proteggere il costato e in particolare la costa che si era incrinata per una botta nella partita contro il Lipsia.

Si tratta di una protezione regolamentare che è stata fatta su misura per Koop e con la quale lui si è allenato negli ultimi giorni per abituarsi. La decisione di quanto fare giocare verrà valutata all'ultimo momento, perché Koopmeiners non ha un problema di condizione atletica, visto che in queste settimane ha continuato ad allenarsi a buoni ritmi insieme alla squadra, quanto di dolore. Finché ha avuto male, i medici non se la sono sentita di mandarlo in campo: troppo alto il rischio di un'altra botta che avrebbe ulteriormente complicato le cose o, addirittura, avrebbe potuto essere pericolosa per i polmoni.

Koopmeiners con l'armatura è però l'unico infortunato che Motta può recuperare: non procede velocemente Nico Gonzalez (che forse recupera per il derby con il Torino del 9 novembre) e si vedrà forse a Udine o, più probabilmente, con il Lille Douglas Luiz.