"Quanto ca**o mi manca tutto cio”: Milik, il post social scatena i tifosi Juve

Milik e l'album dei ricordi

La voglia di tornare in campo è talmente tanta che Milik ha pubblicato proprio un carosello ricco di attimi ed emozioni in bianconero. A partire da un video di una famosa partita, quella del "fuorigioco fantasma" con Candreva dimenticato dalle telecamere e del clamoroso errore del Var che ha annullato la rete del polacco contro la Salernitana. A seguire altre esultanze dopo alcuni suoi gol. E non poteva mancare anche una foto con la Coppa Italia alzata nel cielo dell'Olimpico, l'ultimo trofeo vinto dalla Juventus lo scorso maggio contro l'Atalanta. Un post che mette in evidenza il suo cuore bianconero. Tanti i mi piace dallo spogliatoio della Vecchia Signora: Locatelli, Gatti, l'ex Miretti, Adzic. E poi spicca anche un like da parte del tennista Hurkacz. Tutti aspettano il suo ritorno e non vedono l'ora.