Chiellini in maglia United: spunta il video della cena con le leggende

Giorgio Chiellini si sta cimentando da inizio stagione nel nuovo ruolo di dirigente alla Juventus . L'ex capitano bianconero, oltre agli impegni istituzionali, è stato però protagonista di uno speciale organizzato da Sky Sports Uk che lo ha portato ad incontrare altri grandi ex difensori come Gary Neville, Jamie Carragher e Roy Keane . Per farlo Chiellini ha però scelto un modo molto particolare, indossando proprio una maglia del Manchester United .

Chiellini, l'omaggio a Roy Keane in maglia United

Giorgio Chiellini, in occasione di questo speciale intitolato The overlap di Sky Sports Uk, si è presentato in un ristorante in cui stavano cenando alcuni grandi ex protagonisti della Premier League. Tra questi c'era l'ex attaccante Ian Wright in compagnia di Gary Neville, Jamie Carragher e Roy Keane. Per l'occasione Chiellini ha scelto quindi di sorprendere tutti indossando una maglia del Manchester United dell'ex difensore irlandese, scatenando l'ilarità dei presenti. Il tutto si è concluso con la firma dell'ex capitano dei Red Devils sulla maglia di Chiellini, che ha proseguito cenando con le ex leggende del campionato inglese.

