Motta, avanti un altro: la lista dei convocati di Juve-Parma svela la sorpresa

Javier Gil Puche è stata la vera sorpresa di Thiago Motta per le convocazioni di Juve-Parma . Se il ritorno di Koopmeiners era infatti già stato annunciato in conferenza, la presenza dello spagnolo è una prima volta assoluta. Il classe 2006 si è guadagnato questa opportunità dopo aver dimostrato di essere uno dei migliori attuali prodotti del settore giovanile bianconero. Arrivato a Torino nell'estate del 2023 dall' Alaves , si è subito messo in luce con l' U20 prima con Montero e adesso con Magnanelli . Una crescita costante, che lo aveva portato ad esordire tra i professionisti solo poche settimane fa con la Next Gen .

In questa stagione ha disputato 3 partite in Serie C, altrettante in campionato Primavera e due in Youth League, mettendosi in mostra come un difensore roccioso e dotato di una buona tecnica che gli permette di impostare da dietro e di essere pericoloso nelle progressioni palla al piede. Il tutto abbinato ad un fisico già importante (1,92 m), nonostante abbia compiuto 18 anni solo da qualche mese. Delle caratteristiche che hanno evidentemende colpito anche Motta, che potrebbe ritrovarsi con il difensore del futuro già in casa.

