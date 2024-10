Giuntoli: "Juve, momento complicato". Ecco perché. E strizza l'occhio a Bonny...

Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre gara del match di campionato tra Juventus e Parma . Il responsabile dell'area sportiva dei bianconeri ha dichiarato: " Yildiz ? Ha dimostrato di avere grandi qualità, non solo dal punto di vista realizzativo, quanto assist e gioco per la squadra". Poi su Inter-Juve ha aggiunto: "Il direttore della Juve pensa in generale che poteva andare peggio ma anche molto meglio. Si cerca sempre di guardare l'aspetto positivo: non abbiamo mai mollato, si prende quanto di buono fatto e poi si aspetta gennaio. Conceicao ? Ragazzo molto interessante, bravissimo nell'uno contro uno, avevamo bisogno di uno che saltasse l'uomo per come gioca il mister. Thuram ? Io non interferisco mai con le decisioni del mister, Thuram era partito bene e poi ha avuto un piccolo infortunio. Sicuramente si farà valere".

Così Giuntoli sul Napoli capolista

Sul campionato e sul Napoli primo in classifica, Giuntoli ha aggiunto: "Il campionato è cominciato da poco e c'è tanta strada da fare. Siamo in un momento complicato a causa delle assenze. Siamo pronti ad affrontare le prossime partite, sapendo che non saranno semplici. Cosa puà infastidire il Napoli? Onestamente non lo so. Bisogna sempre pensare a quello che si deve fare per noi. La squadra è giovane e le ambizioni si vedranno strada facendo". Poi una dichiarazione a sorpresa sulla punta del Parma Bonny: "Ottimo calciatore". Su Nico Gonzalez e Koopmeiners infine ha concluso così: "Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo partiti con nuova filosofia di calcio e molti volti nuovi. Ci mancano in questo momento tanti calciatori, ma è momento di crescita per tutto il gruppo. Siamo contenti, poi sarà il campo a decidere nostro valore".