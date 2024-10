Danilo disastro, Vlahovic non pervenuto, Motta così no: le pagelle Juve

Dopo il pirotecnico 4-4 contro l'Inter a San Siro, per la Juventus è arrivato un altro pareggio, in casa col Parma. All'Allianz Stadium i bianconeri di Motta sono passati subito in svantaggio. Alla mezz'ora è arrivato il pareggio di McKennie che però è durato solo 8 minuti perché la squadra di Pecchia è passata nuovamente avanti. A evitare la sconfitta ci ha pensato Weah che al 49' ha riportato il risultato in parità. Un punto prezioso, ma che non soddisfa la squadra bianconera. Sabato 2 novembre c'è la trasferta di Udine e il 5 la sfida di Champions League contro il Lille. Motta e i suoi ragazzi devono ritrovare subito la retta via.