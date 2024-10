Cambiaso sveglia Juve: "Pigri e sotto la media. Non va assolutamente bene"

"Non abbiamo interpretato bene la partita. Oggi siamo stati un po’ pigri nelle marcature preventive e abbiamo concesso diverse ripartenze a giocatori molto veloci come quelli del Parma. Abbiamo avuto un po’ troppa fretta quando siamo arrivati in zona offensiva, bisognava leggere un po’ meglio quelle situazioni". Lo ha detto Andrea Cambiaso dopo il pareggio tra Juve e Parma nel turno infrasettimanale di Serie A. "Dobbiamo conoscerci fra noi sempre di più, siamo una squadra nuova che piano piano deve amalgamarsi e crescere quotidianamente per arrivare a pensare e a giocare tutti allo stesso modo. Oggi ho avuto un paio di occasioni in cui potevo calciare verso la porta, devo migliorare in allenamento crescendo anche in questo aspetto" ha aggiunto il calciatore bianconero.