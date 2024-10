La Juve prende gol e Danilo accusa Gatti: il labiale non sfugge ai tifosi

La prestazione della Juventus contro il Parma sta continuando a far discutere soprattutto dal punto di vista difensivo. I bianconeri sembrano infatti aver perso la solidità messa in luce ad inizio stagione prima del grave infortunio di Gleison Bremer. Un problema che è venuto ancora più fuori dopo il gol del momentaneo 1-2 realizzato da Man ieri, con un diverbio ripreso dalle telecamere in campo e che ha visto come protagonisti Danilo e Federico Gatti.

Juve-Parma, Danilo accusa Gatti: "Ma dov'eri?" Il gol del momentaneo 2-1 per il Parma all'Allianz Stadium è arrivato per via di una disattenzione della difesa bianconera in una situazione di contropiede. Danilo è infatti stato lasciato nell'uno contro uno con Dennis Man, venendo superato con grande facilità sulla corsa. Una situazione che ha fatto infuriare il brasiliano, che si è subito sfogato con Federico Gatti dicendo: "Ma dov'eri?". Una frase che sottolinea il rientro difensivo troppo lento di alcuni calciatori come Gatti e Cabal in occasione del gol, e che non è passata inosservata agli occhi dei tifosi bianconeri.

Juve, difesa da horror senza Bremer Se ad inizio stagione la Juve di Thiago Motta aveva fatto registrare dei numeri da record, con un solo gol subito in sette partite, tutto è cambiato dall'infortunio di Gleison Bremer. Da quel momento i bianconeri hanno infatti concesso ben 10 gol in sei partite, mantenendo la rete inviolata solo nell'1-0 casalingo contro la Lazio. Per migliorare servirà un contributo maggiore da parte di tutti, con l'allenatore bianconero che è ancora alla ricerca di una nuova coppia titolare. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

