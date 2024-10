Juve, il dato è chiaro: da Allegri a Motta c'è un problema che rimane

Il pari in rimonta a San Siro contro l'Inter, recuperando il doppio svantaggio, aveva generato carica ed entusiasmo nell'ambiente Juve. L'umore, dopo il pareggio all'Allianz Stadium per 2-2 contro il Parma, non può che essere chiaramente opposto. Nel post partita Thiago Motta ha analizzato ciò che non è andato contro i gialloblù, ma c'è un dato che certifica come i bianconeri, relativo alla seconda parte dello scorso campionato e alla prima di questa stagione, abbiano ancora da lavorare su determinati aspetti.

Juve, troppi pareggi nel 2024: il dato La Juve infatti ha disputato 30 partite di Serie A in questo 2024. E in 30 gare giocate, ben 16 volte il risultato è stato di parità. Ovviamente la maggior parte sono imputabili alla squadra di Massimiliano Allegri, che in 20 match ne ha pareggiati la metà, quindi 10. La media tenuta fino ad ora da Thiago Motta è pressocché simile: 10 partite affrontate dalla sua Juve, con 4 vittorie e 6 pari.

Impattate dunque più della metà delle gare in questo avvio di stagione, ma con un dato che resta a favore del neo tecnico bianconero: fino ad ora neanche una sconfitta in campionato. Ad ogni modo l'obiettivo sarà invertire il trend, centrando qualche vittoria in più a discapito dei pareggi. Dopo il risultato di ieri sera, i bianconeri sono distanti 7 punti dal primo posto, occupato dal Napoli di Antonio Conte.

