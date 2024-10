Juve subito al lavoro, obiettivo Udinese: conferenza Motta, a che ora parla

La Juventus non ha perso tempo e nella mattinata di giovedì è tornata in campo alla Continassa per allenarsi, dopo la gara dell'Allianz pareggiata contro il Parma . Non c'è tempo per ripensare agli errori e rammaricarsi del risultato (secondo pareggio dopo quello di Milano contro l'Inter) perché c'è da porre le attenzioni sulla gara contro l' Udinese al Bluenergy di sabato 2 novembre alle ore 18. La squadra, dunque, è chiamata a ottimizzare al massimo il poco tempo a disposizione per prepararsi a questa nuova sfida di campionato.

Juventus, in campo per preparare la gara con l'Udinese

Il piano d'allenamento dei bianconeri è stato il solito svolto dopo ogni partita, ovvero a ranghi separati. Quelli che sono stati impiegati come titolari nella gara contro il Parma hanno svolto una sessione di scarico per recuperare le energie, mentre chi è entrato a gara in corso e chi non è sceso in campo si è dedicato a un allenamento più intenso, incentrato sul possesso palla dopo una fase iniziale di riscaldamento. Per studiare il piano tattico anti Udinese, c'è da aspettare la giornata di venerdì dove la squadra preparerà più nel dettaglio la partita.

Motta preparerà una seduta specifica per tutto il gruppo proprio per capire la condizione dei ragazzi e chi mandare in campo dall'inizio. I dubbi del tecnico sono sempre i soliti anche se la rosa a disposizione, visti gli infortuni, è questama nonostante questo qualche cambio rispetto alla gara contro il Parma potrebbe essere fisiologico. Ma per capire chi potrebbe scendere in campo c'è la conferenza di Thiago Motta, prevista per le 10:45 di venerdì 1 novembre all'Allianz Stadium. A seguire l'allenamento della squadra prima della partenza per Udine.

