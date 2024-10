Nico Gonzalez vice Vlahovic? L’attaccante Juve va…a pesca

AAA cercasi attaccante: questo il cartello che hanno esposto molti tifosi della Juventus dopo la partita contro il Parma. Vlahovic sta facendo gli straordinari, vista l'assenza di Milik per infortunio, e sotto porta sta peccando di lucidità come contro il Cagliari e appunto nelle scorse ore contro i ducali. Al momento il serbo non ha un ricambio e Thiago Motta si sta inventando idee alternative per farlo riposare in qualche spezzone di gara. Ma la soluzione più semplice potrebbe essere l'utilizzo di Nico Gonzalez. da nove. Ma che fine ha fatto?