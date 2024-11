Vlahovic riposa? Juve senza un vice: contro l’Udinese una mossa a sorpresa

A Lilla senza Douglas Luiz e Gonzalez

Di certo, non sara? della partita Douglas Luiz, alle prese ancora con un affaticamento muscolare da smaltire (provera? per Lille, dipendera? dalle sensazioni) e sara? assente pure Nico Gonzalez. Niente stupore, non totale almeno. Dopo l’infortunio patito a Lipsia, l’obiettivo era rimetterlo in piedi proprio per questo periodo, ma i tempisisonoallungati. L’argentino saltera? Udine e non sara? a disposizione in Champions, ma resta da valutare inoltre per il derby con il Torino del 9 novembre, con il serissimo rischio che Thiago possa ritrovarlo solo dopo la sosta e cioe? con il Milan. A quel punto, il mese appena nato sara? quasi finito e dal momento del ko saranno passati oltre cinquanta giorni, il tutto per una lesione di basso grado. Davanti a se?, Nico ha una corsa contro il tempo e contro l’insicurezza. A frenarlo e? la preoccupazione di incappare in qualche ricaduta che rischia di essere piu? pesante dello stop attuale.